Betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer am Kopf

Ein E-Scooter-Fahrer hat sich bei einem Unfall, an dem kein weiteres Fahrzeug oder weiterer Mensch beteiligt war, schwer verletzt. Laut Polizei stürzte er in der Nacht zu Sonntag an der Osterfeldstraße (Lokstedt). Er kam ins Krankenhaus.

Um kurz nach Mitternacht wurden Polizei und Feuerwehr von Zeugen informiert. Sie sahen den am Boden liegenden Mann, er blutete stark am Kopf und soll Schwierigkeiten gehabt haben, sich wieder aufzurichten.

Mann wohl stärker alkoholisiert

Vorher war er auf einem Miet-E-Scooter unterwegs. Die Ursache für den Sturz – unklar, aber er soll offenbar stärker alkoholisiert gewesen sein, so ein Polizeisprecher zur MOPO. „Der Mann kam in ein Krankenhaus“, ergänzte er.

Am Einsatzort – der für Zeugenbefragungen und der Unfallaufnahme gesperrt wurde – führte die Polizei mit dem Mann kein Atemalkoholtest durch, dafür war seine Verletzung, eine Kopfplatzwunde, zu schwerwiegend. In der Klinik sollte ihm Blut abgenommen werden. Das Ergebnis steht noch aus. (dg)