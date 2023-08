Alarmcode „Wahrschau“ verunsichert Karstadt-Kunden in der City

Aufregung am Donnerstagnachmittag bei Karstadt in der Mönckebergstraße (Altstadt). Dort begannen plötzlich die Alarmsirenen zu heulen. Von allen Seiten rückten Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge mit Blaulicht an. Im Haus: dröhnende Lautsprecherdurchsagen, die die Kunden verunsicherten. Was war da los?

Laut einer Zeugin, die gerade dort einkaufen war, rissen gegen 14.30 Uhr schrille Alarmtöne die Kundschaft aus ihren Kaufabsichten. Über Lautsprecher dröhnte die Ansage: „Achtung, Achtung, Wahrschau, Wahrschau“. Kurz darauf eine neue Durchsage: „Störung behoben“. Doch dann ging es wieder von vorn mit „Achtung Wahrschau“ los.

Mehrere Löschfahrzeuge und Peterwagen im Einsatz

Laut Feuerwehr gab es zu diesem Zeitpunkt einen Feuermelderalarm in dem Haus, daher rückte sie mit mehreren Löschfahrzeugen an. Auch die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Wie ein Feuerwehrsprecher der MOPO auf Nachfrage bestätigte, sei ein Sprinklerkopf abgerissen und habe den Alarm ausgelöst. Menschen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Das Codewort „Wahrschau“ kommt aus der Marine und bedeutet: Im Alarmfall „Alle Mann von Bord“. Das Wort hat trotz des Gleichklangs nichts mit der polnischen Hauptstadt zu tun und schreibt sich auch anders.

Was Karstadt-Galeria Kunden mit einer solchen Durchsage anfangen sollen oder können ist ungewiss. Eine MOPO-Anfrage bei dem Unternehmen blieb zunächst unbeantwortet.