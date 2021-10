Großeinsatz für die Landes- und Bundespolizei: Am Dienstagmittag haben sich mehrere Passanten bei den Beamten gemeldet und von einem Mann berichtet, der mit einer Langwaffe auf dem Rücken in einen Zug am S-Bahnhof Rübenkamp gestiegen sein soll. In Altona wurde später Ähnliches berichtet.

Nach der ersten Alarmierung um kurz vor 13 Uhr durchkämmte eine Vielzahl von Polizeikräften sämtliche Bahnhöfe im Hamburger Innenstadtbereich: Berliner Tor, Hammerbrook und auch der Hauptbahnhof wurden durchsucht.

Hamburg: Mann mit Waffe steigt in S-Bahn – Großfahndung

Gefunden wurde allerdings niemand: Laut eines Sprechers der Bundespolizei werden nun die Kameras der Bahnhöfe und der Züge ausgewertet.

Das könnte Sie auch interessieren: Ärger in Finkenwerder: Fake-Impfpässe, Corona und eine Firmenschließung

Eine Stunde später, gegen 14.15 Uhr, ging ein weiter Notruf bei den Beamten ein: Diesmal war die Rede von einem Mann, der im Bereich der Deutschen Bank am Bahnhof Altona mit einem Messer und einer Schusswaffe herumlaufen soll. „Es kam dadurch erneut zu einer Zusammenziehung von Kräften der Landes- und der Bundespolizei“, teilte der Sprecher mit.

Morgenpost – der Newswecker der MOPO

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihn jeden Morgen die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Zwei Männer seien den weiteren Angaben nach angetroffen und kontrolliert worden, bei ihnen sei allerdings nichts Verdächtiges gefunden worden. Die Ermittlungen dauern an. (dg)