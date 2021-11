Innerhalb weniger Tage: Schon wieder Feuer-Alarm im UKE

Am Mittwochnachmittag ist es im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) zu einem Feuer gekommen. Der Brand ereignet sich in der Küche einer Einrichtung für geflüchtete Kinder innerhalb der Klinik. Es ist bereits der zweite Vorfall innerhalb weniger Tage.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr der MOPO bestätigte, waren Plastikteile auf einem Herd in Brand geraten. Ein Erzieher in der Einrichtung konnte die Flammen demnach mithilfe eines Feuerlöschers löschen, noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuer und starker Qualm sorgen für Großeinsatz im UKE

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Erst am Sonntag musste die Feuerwehr in Richtung UKE ausrücken, weil es in einem Technikraum brannte. Dabei wurde eine Person verletzt. (prei)