Alarm in Hamburger Hochhaus: Qualm dringt aus 7. Stock – Retter werden schnell fündig

Feuerwehreinsatz in Bergedorf: Aus einer Wohnung im siebten Stockwerk eines Hochhauses drang Rauch. Der Bewohner kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus, die Ursache des Qualms war schnell gefunden.

Der Alarm erreichte die Einsatzzentrale der Feuerwehr um 10.37 Uhr am Reformationstag: Am Ladenbeker Furtweg drang Rauch aus einem der oberen Stockwerke eines Hochhauses. Die Retter gingen mit Atemschutz durch das Treppenhaus, wo das Piepen des Rauchmelders bereits zu hören war, drangen in die verqualmte Wohnung ein – und entdeckten einen Topf mit brennendem Essen auf dem Herd. Das Feuer war in kurzer Zeit gelöscht, der Bewohner wurde zu einem Rettungswagen gebracht. Mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung kam der Mann in ein Krankenhaus.

Nach der Erstversorgung des Bewohners wurde der Qualm mit einem Druckbelüfter aus der Wohnung entfernt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Bergedorf-Nettelnburg sowie zwei Funkstreifenwagen der Polizei.