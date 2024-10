Reeperbahn: 19-Jähriger stolpert vor fahrende S-Bahn – Lebensgefahr!

Auf Hamburg-St. Pauli ist eine S-Bahn über einen jungen Mann gerollt und hat diesen lebensbedrohlich verletzt. Der 19-Jährige war nach bisherigen Erkenntnissen am frühen Donnerstagmorgen in der S-Bahn-Station Reeperbahn rücklings vom Bahnsteig auf die Gleise gestürzt, wie die Bundespolizei mitteilte.

Der Fahrer eines aus Richtung Hauptbahnhof kommenden Zuges sah den jungen Mann demnach zwar noch, konnte aber trotz Notbremsung das Überrollen nicht verhindern. Die Feuerwehr holte den schwer verletzten Mann auf den Bahnsteig, wo er von einem Notarzt versorgt wurde. Nach einer Not-Operation in einem Krankenhaus befindet sich der 19-Jährige den Angaben zufolge auf der Intensivstation.

Bahnsteig geräumt und Strecke zeitweise gesperrt

Zum Zeitpunkt des Einsatzes war der Bahnsteig laut Bundespolizei mit etwa 200 Menschen gefüllt. Er sei geräumt worden. Ein DRK-Kriseninterventionsteam kümmerte sich demnach um mehrere Menschen, die sichtlich unter dem Eindruck des Vorfalls gestanden hätten, darunter auch der 26-jährige Triebfahrzeugführer. Für die Einsatz- und Rettungsmaßnahmen musste die S-Bahnstrecke bis 5.20 Uhr gesperrt werden.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Ein Schattenkrieg? Warum Gewaltdelikte mit Schusswaffen und Messern in Hamburg derzeit gehäuft auftreten

– US-Wahl: Darum lieben so viele Amerikaner Donald Trump immer noch

– Sankt Peter-Ording: Kurtaxe höher als auf Sylt? Warum „SPO“ der am stärksten überschätzte Ort der Republik ist

– Große Rätselbeilage mit jede Menge Knobelspaß

– 20 Seiten Sport: Der frühere HSV-Boss Dieter Hecking im Interview und das schwere Coach-Erbe bei St. Pauli

– 28 Seiten Plan7: Eintritt frei für alle, Michael Schulte vor seinem größten Indoor-Konzert

Die Bundespolizei teilte unter Verweis auf Zeugenaussagen mit, der Verunfallte sei zuvor mit Freunden zum Feiern auf der Reeperbahn gewesen. Anschließend habe die Gruppe am S-Bahnsteig gestanden. Videoaufnahmen der Überwachungskameras zeigten demnach, dass der 19-Jährige in der Gruppe seiner Freunde aus noch ungeklärten Gründen ins Stolpern geraten sei und rücklings auf die S-Bahngleise stürzte. Die Ermittlungen dauern an und können den Angaben zufolge noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Das könnte Sie auch interessieren: Frosties & Co.: Darum verschwindet Kellogg‘s aus den Supermarkt-Regalen

Die Bundespolizeiinspektion Hamburg warnte: „Häufig kommt es an Bahnanlagen durch leichtsinniges Verhalten alkoholisierter Personen zu schweren Unfällen, mit lebensgefährlichen Verletzungen.“ (dpa/mp)