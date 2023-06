Alarm am Hauptbahnhof und Durchsagen – „Verlassen Sie das Gebäude”

Am Hamburger Hauptbahnhof ist am Dienstagmorgen Alarm ausgelöst worden. Alle Fahrgäste wurden per Durchsage aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Was war da los ?

Gegen 7.20 Uhr halten sich unzählige Pendler im Hauptbahnhof auf. Plötzlich schrillende Alarmsignale. Kurz darauf ertönt eine Stimme aus den Lautsprechern. Sie fordert die Reisenden auf, sich nach draußen zu begeben. Dann fahren auch noch mehrere Feuerwehrfahrzeuge vor.

Ausgelöste Brandmeldeanlage sorgte für Alarm

Laut eines Feuerwehr-Sprecher hatte eine automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Ein Feuer war nicht feststellbar, man geht von einem technischen Defekt aus. So etwas passiert in großen Hamburger Gebäuden häufig.

Nach gut 15 Minuten konnte Entwarnung gegeben werden. Die Bundespolizei bestätigte, dass die Lautsprecherdurchsagen als Vorsichtsmaßnahme ausgelöst wurde.