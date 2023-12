Adventskranz soll Feuer in Hamburger Altbauvilla ausgelöst haben

Größerer Feuerwehreinsatz in Rahlstedt: In einer Altbauvilla an der Parchimer Straße ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Ein Bewohner versuchte noch, selbst gegen das Feuer anzukämpfen.

Die dort lebende vierköpfige Familie kam gegen 18.15 Uhr nach Hause und stellte Brandgeruch fest. Ein Familienmitglied wählte den Notruf.

Bewohner kommt ins Krankenhaus

Der Mann soll selber noch Löschversuche unternommen haben. Die Feuerwehr übernahm und löschte das Feuer, bei dem die Terrassentür beschädigt wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Fassungslosigkeit in Hamburgs Süden: Wo sind die Schulhof-Vergewaltiger?

Der Mann wurde mit Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei übernahm die Ermittlungen am Brandort. Die Ursache ist noch unklar, die Kripo ermittelt. Wie die MOPO erfuhr, könnte ein Adventsgesteck der Grund für den Brand gewesen sein. (dg/röer)