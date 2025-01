Abzocke bei Wohnungsbesichtigung: Mann zahlt 2000 Euro an Kautions-Betrügerin

Miese Betrugsmasche in einem der begehrtesten Hamburger Stadtteile: Zivilfahnder haben am Mittwochnachmittag in Eimsbüttel eine 46-Jährige festgenommen. Sie soll mehrere Wohnungsinteressenten um Tausende Euro betrogen haben.

Zuvor hatte eines der Opfer, ein 30-Jähriger, am Dienstag Anzeige erstattet. Er hatte eine Wohnung an der Matthesonstraße besichtigt und der Frau, die ihm die Wohnung zeigte, eine angebliche Kaution in Höhe von mehr als 2000 Euro bezahlt.

Doch nach dem Verlassen der Wohnung kamen dem Mann Zweifel an der Seriosität des Angebotes – er wandte sich an die Polizei. In Absprache mit dem inzwischen ermittelnden Betrugsdezernat überprüften die Fahnder am Mittwoch das online inserierte Mietobjekt in einem Mehrfamilienhaus.

Kaution ergaunert: Polizei Hamburg nimmt mutmaßliche Betrügerin fest

Nachdem dort offenbar weitere Besichtigungen durchgeführt worden waren, nahmen die Einsatzkräfte die 46-jährige Frau vorläufig fest. Bei ihrer anschließenden Durchsuchung entdeckten die Beamten unter anderem vermeintliche Mietvertragsdokumente, mutmaßlich als Kaution erlangtes Bargeld sowie eine ID-Card mit gefälschten Personalien. Diese hatte sie nicht nur für das Inserat im Internet genutzt, sondern damit auch versucht, ihre richtige Identität gegenüber den Polizistinnen und Polizisten zu verschleiern.

Gründe genug für eine Durchsuchung ihrer Wohnung in Altona-Nord. Dort stellten die Ermittler weitere Beweismittel sicher. Nach ihrer Vernehmung wurde die Tatverdächtige mangels Haftgründen entlassen.

Informationen und Präventionstipps zum Thema „Betrügerische Wohnungsangebote“ bietet die Polizei Hamburg hier. Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte, bei einer Polizeidienststelle oder online eine Strafanzeige zu erstatten.

Immer wieder zocken Betrüger Wohnungssuchende ab. Im vergangenen März etwa gab es in St. Georg eine Wohnung, die 17 Mal vermietet wurde. Die Polizei ermittelt auch hier wegen Betrugsverdacht. (mp)