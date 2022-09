Abbiegeunfall: Smart verliert bei Crash Reifen und Stoßstange – drei Verletzte

Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall an der Dratelnstraße in Wilhelmsburg verletzt worden. Laut Polizei wollte ein Smart-Fahrer am Samstagabend um kurz vor 22 Uhr links in die Rotenhäuser Straße einbiegen. „Dabei übersah er offenbar den BMW, der ihm entgegenkam und geradeaus wollte“, so ein Lagedienst-Sprecher.

Durch die Kollision wurde der Smart in ein Gebüsch am Gehweg geschleudert. Auch eins der Vorderräder und die Stoßstange wurden herausgerissen. An dem BMW entstand erheblicher Schaden an der Front. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Hamburg: Smart verliert bei Crash Reifen – drei Verletzte

Der Smart-Fahrer – ein 22-Jähriger, bei der Polizei derzeit als Unfallverursacher gelistet – brach sich bei dem Unfall die Hüfte, kam in ein Krankenhaus. Genau wie die zwei Männer aus dem BMW: Der Fahrer verletzte sich am Fuß, der Beifahrer erlitt eine Kopfplatzwunde und klagte über Schmerzen an der Hüfte. In beiden Fahrzeugen waren durch die Kollision die Airbags ausgelöst worden.

Die Beamten sperrten für die Unfallaufnahme und das Abschleppen der Wagen die Kreuzung. „Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen“, so der Lagedienst-Sprecher weiter. „Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.“ (dg)