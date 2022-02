Abbiegeunfall in Hamburg: Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 29-jähriger Rollerfahrer ist am Freitagabend in Hamburg lebensgefährlich verletzt worden. Er war auf der Meiendorfer Straße stadteinwärts unterwegs, als ihm ein Autofahrer die Vorfahrt nahm. Der 29-Jährige krachte in das Fahrzeug und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben um 19.53 Uhr. Wie ein Sprecher des Lagedienstes der MOPO mitteilte, sei der Rollerfahrer aus Ahrensburg kommend auf der Meiendorfer Straße gefahren, ein 25-jähriger Autofahrer wollte links in den Hellmesbergerweg abbiegen und nahm dem Roller die Vorfahrt.

Rettungskräfte an der Unfallstelle in Rahlstedt

Der 29-Jährige krachte in die rechte untere Seite des Autos. Nach MOPO-Informationen kam zufällig ein Rettungswagen, der gerade einen anderen Patienten beförderte, an der Unfallstelle vorbei und kümmerte sich um die Erstversorgung. Weitere Einsatzkräfte kamen hinzu, unter Begleitung eines Notarztes wurde der Rollerfahrer ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben des Polizei-Sprechers befand sich der Mann am Abend in Lebensgefahr.

Die Meiendorfer Straße war zeitweise voll gesperrt. Die Polizei ermittelt die genauen Umstände des Unfalls, der Verkehrsunfalldienst und ein Sachverständiger wurden hinzugezogen. (mp)