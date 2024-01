Abbiegeunfall an A1-Auffahrt: Mercedes und Suzuki kollidieren

Schwererer Unfall in Billstedt: Auf der Glinder Straße, in der Nähe des Auffahrtsbereich zur A1, sind am Samstag zwei Autos miteinander kollidiert.

Ein am Unfall beteiligter blauer Suzuki wurde dabei im Bereich des Motorraums schwer beschädigt, ein Mercedes vor allem an der Fahrerseite. Beide Wagen galten laut Polizei als nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Beamten sperrten die Straße in Richtung Innenstadt, die Autobahn-Auffahrt war ebenfalls zwischenzeitlich nicht befahrbar. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, klemmte die Batterien ab und nahm ausgelaufene Kraftstoffe auf.

Beide Fahrer wurden von Sanitätern versorgt. Wie es zu dem Unfall kam, ist allerdings noch unklar. Die Polizei, die den Unfall nun rekonstruieren will, geht momentan von einem Abbiegeunfall aus. Geklärt werden müsse nun, wer der Verursacher sei. Ein Sprecher: „Die Ermittlungen diesbezüglich sind aufgenommen worden und dauern an.“ (dg)