Abbiege-Unfall in Hamburg: Radler von Auto erfasst und auf die Straße geschleudert

Kirchwerder –

Schon wieder ist es in Hamburg zu einem schweren Fahrrad-Unfall gekommen: Am Sonnabend übersah der Fahrer eines Mazda beim Abbiegen an einer Kreuzung in Kirchwerder einen Radler, der von dem Wagen erfasst und über die Straße geschleudert wurde.

Ersten Informationen zufolge befuhr der Mazda kurz nach 13 Uhr den Kirchwerder Landweg und wollte an der Kreuzung Hower Hauptdeich rechts in Richtung Ochsenwerder abbiegen. Dabei übersah er die Rennmaschine.

Abbiege-Unfall in Hamburg: Radler fliegt auf die Straße

Es kam zum Zusammenprall, infolgedessen der Radfahrer auf die Straße flog und verletzt wurde. Die Feuerwehr und der Notarzt versorgten den Mann, der anschließend ins Krankenhaus kam. An dem Mazda entstand ein geringer Schaden. Der Bereich um die Kreuzung musste für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Immer wieder kommt es in Hamburg zu schweren Fahrradunfällen. Zuletzt in Eidelstedt und Groß Borstel waren zwei Radler erfasst und zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. (mp)