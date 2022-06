A7 im Norden voll gesperrt: Autotransporter fängt Feuer, ein Wagen explodiert

Am Samstagabend wurde die A7 zwischen den Anschlussstellen Neumünster Nord und Mitte in beide Richtungen voll gesperrt. Der Grund war ein brennender Autotransporter – ein Wagen auf dem Hänger explodierte sogar.

Um 18:52 Uhr ging der Notruf bei der Autobahnpolizei Neumünster ein. Ein Autotransporter hatte Feuer gefangen. Dank der Nähe der Zentrale zur Unfallstelle auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Neumünster Nord und Mitte waren die Beamten mit fünf Streifenwagen schnell vor Ort. Auch die Feuerwehr kam zügig mit einem Großaufgebot hinzu.

Eine besondere Gefahr ging bei dem Rettungseinsatz von der Fracht aus: Gleich vier Elektro-Fahrzeuge befanden sich an Bord. Bei einem kam es zu einer Explosion. Verletzt wurde aber niemand.

Die Polizei sperrte die Autobahn in beiden Richtungen. Der Verkehr in den Süden fließt seit ungefähr 20 Uhr wieder, in den Norden wird die Unfallstelle noch bis in den späten Abend für Bergungsarbeiten gesperrt bleiben.

Als Ursache für das Feuer wird eine Reifenpanne am Auflieger vermutet, die Lauffläche war daraufhin heiß gelaufen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei der MOPO. Die Zugmaschine blieb intakt.