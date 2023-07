A7 nach schwerem Lkw-Unfall voll gesperrt – Polizei warnt Gaffer

Am Mittwochnachmittag ist auf der A7 im Süden Hamburgs ein schwerer Lkw-Unfall passiert. Das führte zu Stau – auch in der Gegenrichtung.

Im Stau auf der A7 in Richtung Norden ist am Mittwochnachmittag ein schwerer Unfall zwischen zwei Lkw passiert. Anscheinend übersah der Fahrer eines Sattelzuges das Stauende, fuhr auf einen vorausfahrenden Laster auf und krachte in die Mittelleitplanke.

Die Fahrer der beiden Laster wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Norden zwischen dem Dreieck Südwest und der Anschlussstelle Heimfeld voll gesperrt gewerden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Marmstorf von der A7 und an der Anschlussstelle Marmstorf-Lürade von der A261 abgeleitet.

In Fahrtrichtung Süden kommt es derzeit ebenfalls zu stockendem Verkehr auf der #A7, da Vorbeifahrer "gaffen".

Bitte unterlasst das! — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) July 19, 2023

Laut Polizei kommt es aber nicht nur in Richtung Norden, sondern auch in der Gegenrichtung zu Staus – wegen Gaffern. Diese wurden von den Beamten ermahnt, unnötiges Abbremsen zu unterlassen.

Wann die Vollsperrung wieder aufgehoben werden kann, ist am späten Nachmittag noch nicht absehbar. (mp)