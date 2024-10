A7 in Hamburg: Lkw verliert hunderte Liter Diesel – langer Stau

Autofahrer auf der A7 brauchen am Dienstagabend Geduld. Ein Lkw hat nach einem Unfall in Höhe Waltershof literweise Diesel verloren, statt drei Fahrspuren steht derzeit nur eine zur Verfügung.

Zu dem Unfall kam es um 16.10 Uhr in Richtung Süden. Ein Lkw fuhr gegen eine Leitplanke, dabei wurde der Tank des Fahrzeugs beschädigt, wie die Polizei der MOPO sagte. Fast 500 Liter Diesel liefen auf die Fahrbahn, Autos fuhren hindurch und verteilten den Kraftstoff auch noch.

Spezialfirma soll Fahrbahn reinigen

Die Autobahnmeisterei beauftragte eine Fachfirma, um die Fahrbahn zu reinigen. Zwei der drei Spuren sind deshalb derzeit gesperrt – und werden es auch noch länger bleiben. Erst gegen 1 Uhr sollen die Aufräumarbeiten beendet sein. Es hat sich ein langer Stau bis zur Anschlussstelle Volkspark gebildet.

Erst am 4. Oktober hat es auf der A7 einen ähnlichen Unfall gegeben. In Höhe Heimfeld riss ein Metallteil den Dieseltank eines Lastwagens auf. Mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff verschmutzten daraufhin sämtliche Fahrspuren in Richtung Süden. (paul)