80-Jähriger rast mit BMW in Supermarkt – Spur der Zerstörung

In Hamburg ist erneut ein Auto durch eine Schaufensterscheibe gefahren, diesmal an der Hoheluftchaussee: Ein 80-Jähriger raste mit seinem Wagen direkt in die Lotto- und Zeitungsabteilung des hiesigen Edeka-Markts.

Das Fahrzeug kam mitten im Laden zum Stehen, die Auslage wurde völlig zerstört. Feuerwehrkräfte befreiten den im Auto eingeschlossenen Rentner. „Er blieb unverletzt, kam aber vorsorglich ins Krankenhaus“, so ein Polizeisprecher. Glück im Unglück: „Auch andere Personen wurden durch den Vorfall nicht verletzt.“

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Ob der Fahrer beim Einparken das Pedal verwechselte oder ob vielleicht eine Erkrankung vorlag, ist zurzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Im Krankenhaus wollen sich die Ärzte und die Beamten ein Bild vom Gesundheitszustand des 80-Jährigen machen.

Erst am Mittwoch war es an der Berner Straße (Rahlstedt) zu einem ähnlichen Unfall gekommen: Ein 66-Jähriger verlor vermutlich das Bewusstsein, baute einen Unfall mit einem Audi, fuhr anschließend über den Gehweg direkt in den Eingang einer Bäckerei. Wie durch ein Wunder wurde niemand ernster verletzt. Ein Augenzeuge: „Ich dachte erst, es wäre ein Terroranschlag.“