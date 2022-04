60.000 Euro Beute in Wellingsbüttel: Echte Beamte fassen falsche Polizisten

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in Wellingsbüttel zwei falsche „Polizisten“ verhaftet. Diese haben einen Tag zuvor ein betagtes Paar um mehr als 60.000 Euro betrogen. Weil sie den Hals offenbar nicht voll genug bekommen konnten, sind sie in eine Falle getappt.

Laut Polizei erhielt ein Senior (81) am Dienstag einen Anruf. Ein Mann gab sich als Polizeibeamter „Brockmeyer“ aus und behauptete, dass die Spur eines gefassten Einbrechers zum Haus des Senioren und seiner Frau in der Saseler Chaussee führen würde.

Man machte den Senioren weis, dass ein Einbruch bevorstehen würde und sie zum eigenen Schutz Geld und Schmuck an einen Kollegen aushändigen sollten.

Wellingsbüttel: Senioren um 60.000 Euro betrogen

Tatsächlich erschien dieser kurze Zeit später und nahm Bargeld und Schmuck in Höhe von rund 60.000 Euro entgegen. Kurz darauf schwante dem 81-Jährigem Böses – er erstattete Anzeige.

Weil die Betrüger offenbar glaubten, leichtes Spiel bei den Senioren zu haben, meldete sich Herr „Brockmeyer“ am Mittwoch erneut bei dem Senior und forderte, dass dieser sicherheitshalber Erspartes von der Bank holen und seinem Kollegen übergeben solle.

Zu diesen Zeitpunkt war aber schon die echte Polizei im Spiel. Beamte postierten sich im und vor dem Haus und konnten den mutmaßlichen Geldabholer (23) sowie eine Frau (20) festnehmen. Im nahen Umfeld wurde dann auch noch ein 17-jähriger mutmaßlicher Komplize festgenommen. Die Männer kamen in U-Haft. Das erlangte Geld und der Schmuck wurden noch nicht gefunden.