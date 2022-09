Drama in Hamburg: Frau stirbt nach Brand in Mehrfamilienhaus

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rissen ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine 57-jährige Frau gestorben.

Die Feuerwehr fand die Frau zunächst noch lebend im Schlafzimmer auf, sie starb jedoch im Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Hamburg: Zwei weitere Menschen blieben unverletzt

Zwei weitere Bewohner, die sich im Haus befanden, blieben den Angaben nach unverletzt. Das Feuer brach vermutlich in der Wohnung der 57-Jährigen aus.

Informationen zu Ursache und Schaden gab es zunächst nicht. (dpa)