400.000 Euro Beute: Mann nach Geldtransporter-Überfall in Hamburg festgenommen

Horn –

Nach dem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter in Billstedt im vergangenen November hat die Polizei einen 41-Jährigen verhaftet. Mit den Aufnahmen einer Überwachungskamera hatten sie nach dem Mann gefahndet, der bei der Tat 400.000 Euro erbeutet haben soll.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 41-jährige Mann am Donnerstag festgenommen. Er sei während der Ermittlungen in den Fokus der Kriminalbeamten geraten – nun habe sich ein „dringender Tatverdacht“ erhärtet.

Geldtransporter-Überfall: Mann in Hamburg festgenommen

Im Zusammenhang mit der Festnahme kam es außerdem zur Durchsuchung dreier Wohnungen in Horn und Norderstedt (Schleswig-Holstein). Dabei konnten zwar Beweismittel sichergestellt werden, nicht aber das bei dem Überfall am 28. November erbeutete Geld.

Dabei handelt es sich um 400.000 Euro, die der mutmaßliche Täter zwei Sicherheitsbeamten eines Geldtransporters in der Möllner Landstraße entrissen haben soll. Sie hatten eine Bank beliefern wollen. Mit den Bildern der Überwachungskamera hatte die Polizei öffentlich nach dem Täter gefahndet.

Auffällig viele Überfälle auf Geldboten kamen im vergangenen Jahr zusammen, am Freitag ist es wieder in Berlin passiert. Die Täter hatten sich wie Müllmänner gekleidet. (prei)