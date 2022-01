Ein Hamburger soll am Schmuggel von insgesamt 27 Kilogramm Opium beteiligt gewesen sein – das sind die Erkenntnisse der Ermittler des Zollfahndungsamtes. Dessen Spezialkräfte verhafteten den Mann am Freitag.

Die Aktion, an der 52 Beamte beteiligt waren, fand nach MOPO-Informationen in Niendorf statt. Von dort aus kam der 38-Jährige in Handschellen in Untersuchungshaft.

Auch ein 31-jähriger Pinneberger wurde verhaftet: Er soll an den Opium-Geschäften als Helfer beteiligt gewesen sein.

Opium geschmuggelt: Hamburger von Spezialkräften verhaftet

Zollkräfte fanden in den Wohnungen der Männern den weiteren Angaben nach drei Kilogramm Opium und andere Beweise, „die jetzt ausgewertet werden“, so Zoll-Sprecher Stephan Meyns. „Die Ermittlungen dauern noch an.“

Der 38-Jährige soll den Schmuggel der Opium-Lieferung, die im vergangenen Jahr an der türkisch-bulgarischen Grenze abgefangen wurde, organisiert haben. Die Drogen, die einen Straßenverkauftswert von mehr als 400.000 Euro gehabt hätten, waren offenbar für den Hamburger Markt bestimmt und sollten hier weiterverteilt werden.

„Die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Rauschgiftkriminalität ist eine bedeutende Aufgabe des Zolls“, sagte Meyns. „Unser Ziel ist die Zerschlagung von Täterstrukturen.“ Länderübergreifende Zusammenarbeit sei dabei unerlässlich. (dg)