Am Freitagabend kam es im Stadtteil Winterhude zu einem versuchten Tötungsdelikt: Passanten fanden zwei Personen mit Stichverletzungen auf der Straße. Die Polizei bittet jetzt mögliche Augenzeugen sich zu melden.

Die Tat ereignete sich nach aktuellem Stand am Freitag gegen 19.45 Uhr in der Straße Eppendorfer Stieg. Wie die Polizei in einer Meldung am Sonntag bekannt gab hatten Passanten die Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie zwei auf der Straße liegende verletzte Personen vorfanden.

Polizei bittet um Hinweise nach Tötungsdelikt in Winterhude

Bei einem der Geschädigten handelt es sich um einen 22-jährigen Mann, der mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der zweite, ein 23-Jähriger, hatte eine Stichwunde am Bein erlitten und wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Die Polizei fahndete nach dem in unbekannte Richtung geflohenen Tatverdächtigen mit mehr als zwei Dutzend Streifenwagen, konnte ihn jedoch nicht festnehmen. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Frauen nachts alleine unterwegs – „Er blieb vor meiner Tür stehen – ich hatte Angst“

Wie die Polizei mitteilt, wird davon ausgegangen, dass der Tatverdächtige und die Opfer sich kannten. Wer im Zusammenhang mit der Tat etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 42 86 56 789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. (to)