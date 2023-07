20-Jährige zur Prostitution gezwungen – SEK nimmt Zuhälter fest

Über Monate ist eine junge Frau in Hamburg zur Prostitution gezwungen worden. Mit Schlägen und Tritten soll sie immer wieder gefügig gemacht worden sein. Nun nahm die Polizei unter Beteiligung des SEK einen Mann und seinen Komplizen fest. Außerdem wird gegen drei Frauen ermittelt.

Laut Polizei sollen ein 38-Jähriger und sein Kumpel (37) das erst 20-jährige Opfer überredet haben, sich zu prostituieren. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der 38-Jährige die Frau in St. Pauli zum Anschaffen untergebracht hatte. Hier musste sie auf dem Straßen strich Freier ansprechen und auf einem Zimmer in einer Steige bedienen.

Schläge und Tritte – 20 Jährige zur Prostitution gezwungen

Auf St. Pauli sei das Opfer dann von drei Frauen, die dort ebenfalls arbeiteten, überwacht worden. Ihre Einnahmen musste sie offenbar fast gänzlich an den Zuhälter abgeben. Lief es mal schlecht, soll der 38-Jährige sie geschlagen und getreten haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Teenager soll Mädchen über Monate zur Prostitution gezwungen haben

Was der nach MOPO-Informationen im Milieu als Zuhälter bekannte Mann nicht wusste: Die Ermittler des Milieudezernat hatten ihn aufgrund von Hinweisen bereits im Visier. Wie erst jetzt bekannt wurde, schlugen die Polizisten dann am vergangenen Donnerstag in Lokstedt, Ohlsdorf sowie in drei Wohnungen in Schleswig Holstein zu. Der 38-Jährige wurde in Preetz (Kreis Plön) von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen.. Bei ihm wurden wurden mehr als 7000 Euro Bargeld, zwei verbotene Messer sowie Kokain gefunden. Er kam in U-Haft.

Die 20-Jährige soll gezwungen worden sein Freier auf dem Straßenstrich auf St. Pauli zu kobern. (Symbolfoto) RUEGA Die 20-Jährige soll gezwungen worden sein Freier auf dem Straßenstrich auf St. Pauli zu kobern. (Symbolfoto)

Weitere Ermittlungen gegen drei Frauen

Gegen die drei Frauen, die die 20 Jährige in dem Bordell überwacht hatten, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.