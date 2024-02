18-Jähriger flieht mit Mietwagen vor Polizei – und zerstört Luxus-SUV an Kreuzung

Warum sich der 18-Jährige der Polizei entziehen wollte, wurde erst bei der Kontrolle seiner Personalien klar: Er hatte nicht einmal einen Führerschein, als er in der Nacht zu Sonntag mit einem Mietwagen durch Rahlstedt brauste und letztlich in Wandsbek einen Unfall mit einem Porsche verursachte.

Um kurz vor 2 Uhr fiel der 18-Jährige auf, weil er in seinem „Miles“-Auto an der Stein-Hardenberg-Straße wiederholt beschleunigt und über beide Spuren Kurven gedreht haben soll. Polizisten wollten den jungen Mann anhalten – doch er habe sich der Kontrolle „augenscheinlich entziehen“ wollen, so ein Sprecher.

Zwei Männer müssen ins Krankenhaus

Mit deutlich überhöhtem Tempo soll der 18-Jährige dann geflüchtet sein, dabei auch mehrere rote Ampeln ignoriert haben. An der Wandsbeker Zollstraße (Wandsbek) fuhr er ebenfalls bei Rot in den Kreuzungsbereich, übersah aber offenbar einen von links kommenden Porsche Cayenne. Es kam zur Kollision.

Polizisten nehmen den Unfall auf und versuchen, die Abläufe nachzuvollziehen.

Der 18-Jährige und seine Beifahrerin wurden dabei verletzt, genau wie die zwei Männer (beide 31) in dem Porsche. Letztere klagten über Nackenschmerzen, wurden vom Rettungsdienst behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Der Jugendliche wurde festgenommen und kam mit zur Wache. Zwar verliefen ein Alkohol- und Drogentest negativ – im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war der 18-Jährige allerdings nicht. Die Polizei leitete ein Verfahren gegen ihn ein. Es wird dabei auch geprüft, wieso der junge Mann überhaupt das Auto mieten konnte. (dg/röer)