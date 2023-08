18-Jähriger am Jungfernstieg bewusstlos getreten: Wer kennt diesen Mann?

Im August 2021 wurde ein 18-Jähriger am Jungfernstieg von einem bislang unbekannten Mann schwer verletzt. Der Teenager wurde durch den Angriff ohnmächtig und erlitt einen Kieferbruch. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter.

Die Bilder stammen aus einer Überwachungskamera des U-Bahnhofs Jungfernstieg. Sie zeigen einen Schwarzafrikaner, der den 18-Jährigen im August 2021 attackiert und schwer verletzt haben soll.

Wie die Hamburger Polizei am Freitagvormittag meldet, hatte der Teenager damals am U-Bahnhof Jungfernstieg gegen 1.20 Uhr versucht, einen Konflikt zwischen zwei Frauen und einer Gruppe Männer zu schlichten. Der Unbekannte soll dabei plötzlich auf ihn losgegangen und ihm gegen den Kopf getreten haben. Der 18-Jährige fiel daraufhin bewusstlos zu Boden und erlitt einen Kieferbruch.

Öffentlichkeitsfahndung in Hamburg: Polizei sucht Jungfernstieg-Schläger

Da die polizeilichen Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, veröffentlichen die Beamten jetzt Bilder aus der Überwachungskamera. „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg hat die zuständige Ermittlungsrichterin daher eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern des Gesuchten aus einer Überwachungskamera angeordnet“, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Der mutmaßliche Täter soll zwischen 15 und 20 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,85 groß und schlank sein. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Zudem trug er eine markante Umhängetasche in Camouflage-Optik und einen Brillant-Ohrring.



Hinweise werden erbeten an: Tel. 428 65 6789 oder an jeder Polizeidienststelle. (jek)