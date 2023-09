17-jähriger Radler von Auto angefahren – Polizei sucht Zeugen

Ein 17-Jähriger ist bei einem Unfall am Swebenweg (Niendorf) schwer verletzt worden: Er war laut Polizei am Donnerstagmorgen um kurz vor 10 Uhr in Richtung Krohnstieg unterwegs, als er in Höhe der Kreuzung zum Märkerweg die Straße überqueren wollte.

Dabei sei es zur Kollision mit dem Auto einer 62-Jährigen gekommen, die den Swebenweg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der Jugendliche sei hierdurch schwer am Oberkörper verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Hamburg: Teenager nach Unfall im Krankenhaus

„Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er intensivmedizinisch behandelt wurde.“ Sein Zustand sei derzeit stabil. Auch die 62-jährige Autofahrerin wurde von Sanitätern behandelt, da sie Schocksymptome aufwies.

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden, besonders diejenigen, die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt gesehen haben. Hinweise bitte an Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)