17-Jähriger begeht nach Festnahme sofort die nächste Straftat – U-Haft

Ein 17-Jähriger soll Dienstagvormittag einen 83-Jährigen am Eidelstedter Platz beraubt haben, der gerade Bargeld abgehoben hatte. Kurz darauf wurde er von der Polizei vorläufig festgenommen – dabei stellte sich heraus, dass der Jugendliche an diesem Tag schon eine andere Straftat begangen hatte.

Gegen 10.30 Uhr hatte der 83-Jährige gerade Bargeld am Bankautomaten abgehoben, als der 17-Jährige versuchte ihm das Portemonnaie zu entreißen. Trotz Gegenwehr des Seniors gelang es ihm schließlich mit der Beute in Richtung Elbgaustraße zu fliehen. Der 83-Jährige fiel bei dem Gerangel hin und verletzte sich leicht.

Zwei Straftaten an einem Tag: 17-Jähriger in U-Haft

Aufmerksame Zeugen gaben der Polizei Hinweise auf den mutmaßlichen Täter, woraufhin die Besatzung eines Funkstreifenwagens ihn finden und vorläufig festnehmen konnte. Dabei stellte sich heraus, dass er bereits in den frühen Morgenstunden eine Straftat begangen haben soll.

Am Rathausmarkt in der Hamburger Altstadt soll er einen 23-Jährigen mit Tierabwehrspray besprüht und ihm anschließend seine Bauchtasche mit Bargeld geklaut haben. Kurz darauf waren im Bereich des Jungfernstiegs der 17-Jährige und ein mutmaßlicher Komplize von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Mangels Haftgründen wurden sie jedoch noch am Montagmorgen entlassen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Der 17-jährige kam nach dem zweiten Vorfall in Untersuchungshaft. Das Raubdezernat ermittelt. Ein Richter hat mittlerweile einen Haftbefehl erlassen. (mp)