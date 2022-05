Teenie will mit Pedelec vor Polizei flüchten und stürzt – Krankenhaus

Ein 16-Jähriger ist am Samstagabend auf der Flucht vor der Polizei mit einem selbstgebauten S-Pedelec gestürzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug war unbeleuchtet und hatte kein Kennzeichen. Die Beamten konnten die rasante Fahrt des Jugendlichen erst stoppen, als sie den Fußweg mit ihrem Streifenwagen blockierten.

Polizisten hatten den 16-Jährigen am Samstagabend auf einer Streifenfahrt in der Francoper Straße im Stadtteil Neugraben entdeckt und forderten ihn zum Stehenbleiben auf. Doch stattdessen ergriff der Jugendliche auf seinem S-Pedelec-Eigenbau die Flucht. Er trug weder einen Helm, noch war das Fahrzeug beleuchtet oder mit einem Kennzeichen versehen.

Hamburg: Pedelec-Fahrer stürzt auf der Flucht vor Polizei

Bei seiner rasend schnellen Flucht fiel er laut Angaben der Polizei durch eine „rücksichtslose Fahrweise“ auf und nutzte auch die Gehwege. Schließlich stellten sich die Beamten dem 16-Jährigen mit ihrem Streifenwagen in den Weg. Er verlor die Kontrolle über das S-Pedelec und stürzte, wobei auch der Wagen beschädigt wurde. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus, wo schon seine Eltern warteten. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (prei)