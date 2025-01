16-Jährige im EKZ sexuell bedrängt: Polizei sucht tätowierten Zwei-Meter-Mann

Im Einkaufszentrum-Parkhaus bedrängt! Eine 16-Jährige wehrte sich gegen einen Zwei-Meter Mann, der sie sexuell belästigte. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Im Stadtteil Poppenbüttel wurde am Samstagabend laut Polizei eine 16-Jährige von einem Unbekannten in einem Einkaufszentrum angesprochen und darauf in ein Parkhaus gezerrt. Dort bedrängte er das Mädchen sexuell. Sie wehrte sich und rief die Polizei. Der Täter floh.

Hinweise auf den Täter: „Amalia“-Tattoo und rote Schuhe

Trotz mehrerer Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bisher nicht gefunden werden. Die Polizei sucht nach einem ca. 20-jährigen Mann. Er soll ca. zwei Meter groß sein und ein geschwollenes linkes Auge haben. An den Fingern soll er Tattoo haben. Das eine zeige ein Herz-Symbol, das andere den Namen „Amalia“. Zum Tatzeitpunkt soll er eine blaue Winterjacke, eine schwarze Mütze und rote Schuhe getragen haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Silvesterkrawalle in Steilshoop: Angereist? Täter kommen überwiegend aus dem Viertel (M+)

Hinweise auf den Täter werden unter Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle entgegen genommen. Die Ermittlungen wurden von der Fachdienststelle für Sexualdelikte aufgenommen.