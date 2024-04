15.000 Nike-Sneaker wandern in den Schredder – dafür gibt es einen guten Grund

Gefälschte Markenartikel aus China kommen Monat für Monat in Containern im Hamburger Hafen an. Neben Designer-Klamotten, Uhren, Brillen und Parfums auch Sportschuhe und Elektrogeräte. Der Zoll in Hamburg vernichtete allein in letzter Zeit rund 15.000 Nike-Sportschuhe und Tausende Fake-Nintendo-Artikel.

Wie eine Zollsprecherin erklärte, seien in den vergangenen Monaten immer wieder Container mit gefälschten Markenartikeln im Hamburger Hafen aufgespürt worden. Zuletzt wurden 1.000 gefälschte Game Boys, 7.000 Schlüsselanhänger mit Mario- und Luigi-Figuren sowie 15.000 Sportschuhe von Nike sichergestellt.

Neben Markenrechtsverletzungen werde auch immer wieder festgestellt, dass die Ware aus gesundheitsschädlichen Materialien besteht, heißt es vom Zoll, der vor einer „versteckten Gefahr für Gesundheit und Leben“ warnt.