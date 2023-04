Elfjähriger in Hamburg vermisst – Polizei sucht seine Mutter

Seit Ostern wird ein erst elf Jahre alter Junge in Hamburg vermisst. Das Kind war zu Besuch bei seinem älteren Bruder in Altona-Altstadt. Danach verschwand es mit seiner Mutter. Die Polizei ermittelt jetzt gegen sie.

Antonio Saman Calmorgen sei laut Polizei seit einiger Zeit in einer Wohneinrichtung im Bezirk Bergedorf untergebracht. Dies sei vom Jugendamt entschieden worden. Am Karfreitag durfte er seinen volljährigen Bruder in der Holstenstraße besuchen. Danach habe ein Besuch bei der Mutter angestanden.

Polizei fahndet nach vermisstem Elfjährigen

Im Rahmen dieses Besuches verschwand der Elfjährige mit der 47-Jährigen. Das berichtet das „Abendblatt“. Demnach sei der Junge wegen Drogenkonsums der Mutter aus der Familie genommen worden.

Am Karfreitag besuchte sie ihre beiden Söhne in der Wohnung des älteren in der Holstenstraße und ging danach zunächst wieder. Abends verließ er die Wohnung jedoch mit seinem Gepäck und tauchte anschließend nicht mehr bei seinem Bruder auf. Die Polizei vermutet, dass er sich erneut mit seiner Mutter getroffen hat und mit ihr verschwunden ist. Nun wird er unter anderem mit Spürhunden gesucht.

Weil alle bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos blieben, wendet sich die Polizei nun mit einem Foto des Jungen an die Öffentlichkeit. Er wird als etwas älter als elf Jahre aussehend beschrieben. Außerdem ist er schlank, 1,60 bis 1,65 Meter groß, hat braune Augen und mittellange, lockige Haare. Er trägt mutmaßlich eine graue Sweatjacke, eine schwarze Weste und eine blaue Jeans. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Antonio geben kann, wird gebeten sich unter Tel. (040) 4286 56789 zu melden.