100-Jährige in Hamburg getötet – Enkel meldet sich und gesteht

Eine 100 Jahre alte Frau ist in der Nacht zu Montag in Stellingen getötet worden. Polizisten fanden die Leiche in der Wohnung der Rentnerin an der Ernst-Horn-Straße. Den entscheidenden Hinweis bekamen die Ermittler vom mutmaßlichen Täter: dem Enkel.

Um 4 Uhr meldete sich der 37-Jährige und gab an, seine Großmutter getötet zu haben, wie eine Polizeisprecherin der MOPO bestätigt. Streifenwagen parkten kurz darauf am Mehrfamilienhaus, Beamte stiegen aus, öffneten die Tür der Wohnung. Sie nahmen den Enkel widerstandslos fest. Rettungskräfte der Feuerwehr bestätigten den Tod der Frau.

Todesursache: „Erhebliche Gewalteinwirkung“

Die Mordkommission übernahm am frühen Montagmorgen die Arbeit am Tatort. Der Bereich wurde abgesperrt, die Wohnung untersucht. Die Todesursache soll „erhebliche Gewalteinwirkung“ gewesen sein, so die Polizeisprecherin. Die genauen Umstände würden nun geklärt. Auch eine Obduktion der Leiche soll endgültige Klarheit schaffen.

Der Enkel kam mit zum Präsidium. Das Motiv der Tat ist noch unklar. Er soll im Laufe des Tages vor einem Richter kommen, der vermutlich einen Haftbefehl erlassen wird. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. (dg)