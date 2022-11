Tödlicher Lkw-Unfall in Hamburg – Polizei sucht dringend Zeugen

Am Donnerstagmorgen ist eine Fußgängerin von einem Lkw überfahren und tödlich verletzt worden. Der Unfall geschah in Hammerbrook. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach dem schrecklichen Unfall in Hammberbrook, bei dem eine 76-Jährige von einem Lastwagen überfahren wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Frau war am Donnerstagmorgen gegen kurz nach 9 Uhr an der Amsinckstraße stadtauswärts von dem Lkw erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 43-jährige Fahrer an der roten Ampel an der Einmündung Högerdamm angehalten. Als die Ampel auf grün sprang, fuhr er wieder an. In diesem Moment erfasste der Lkw die Frau, die unvermittelt auf die Fahrbahn trat. Die Frau erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die Amsinckstraße blieb nach dem Unfall in Richtung stadtauswärts stundenlang gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Unfall in Hammerbrook: Polizei sucht Zeugen

Noch ist unklar, warum sich die Frau in diesem Moment noch vor der rechten Front des 26-Tonners aufhielt. Die Ermittler bitten Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, beziehungsweise Angaben zu den Umständen machen können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 bei der Polizei Hamburg oder einer Polizeidienststelle zu melden.