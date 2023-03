Polizei spürt Mirjam N. (35) und ihre Kinder auf – so geht es jetzt weiter

Drei Tage lang wurde deutschlandweit nach Mirjam N. (35) und ihren Kindern gesucht – am Samstag hatte das Bangen ein Ende: Ermittler spürten die Frau aus Altona, die ihre Söhne (2 und 3 Jahre alt) zusammen mit deren Vater unerlaubt aus einem Hamburger Kinderschutzhaus mitgenommen hatte, in Bottrop auf. Die Kinder waren dort untergebracht, weil ihre Mutter versucht haben soll, sich das Leben zu nehmen. Droht den Eltern ein Haftbefehl?

Drei Tage nachdem Mirjam N. (35) und Enayatullah A. (24) ihre zwei Söhne (2,3) einfach aus dem Kinderschutzhaus in Heimfeld mitgenommen haben, hat die Polizei sie in der nordrheinwestfälischen Stadt aufgespürt. Die Suche dort war naheliegend, schließlich stammt der Vater der Kinder von dort.

Bottrop: Polizei findet Hamburger Mutter und ihre Kinder

Die kleinen Jungs sind nun in der Obhut des Jugendamtes von Bottrop. Und die Eltern? „Zu Festnahmen kam es bei der Inobhutnahme nicht“, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag zur MOPO. Die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Suizid und der Frage, ob die Kinder deshalb in Gefahr waren, dauern noch an. Daher lägen derzeit auch noch keine Voraussetzungen für einen Haftbefehl vor.

Ende Februar soll Mirjam N. in ihrer Altonaer Wohnung versucht haben, sich mit Gas das Leben zu nehmen. Ihre beiden Söhne seien vermutlich ebenfalls dort gewesen. Die Mutter begab sich daraufhin eigenständig in eine Psychiatrie, die Kinder kamen in ein Kinderschutzhaus. Kürzlich wurde N. entlassen und versucht seither – unter anderem mit einer Petition – ihre Kinder zurück zu bekommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Entführte Kinder: Deutliche Kritik an Senat – die Sozialbehörde kontert

Ob es sich beim Mitnehmen der Kinder aus dem Kinderschutzhaus um eine Entziehung Minderjähriger im strafrechtlichen Sinne handelt, steht ebenfalls noch nicht abschließend fest, so der Polizeisprecher.