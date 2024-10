Von Hamburg nach Bremen: 19-Jährige im Zug sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Drei junge Frauen fahren mit der Bahn von Bremen nach Hamburg. Sie wollen feiern gehen. Während der Fahrt lernen sie einen Mann kennen, der sich ihnen spontan anschließt. Doch auf der Rückfahrt wird er plötzlich übergriffig und belästigt eine der Frauen – dann flieht er. Die Bundespolizei sucht jetzt nach Zeugen.

Zu dem Vorfall kam es nach Polizeiangaben am Sonntagmorgen in einem Metronom von Hamburg nach Bremen. Drei Frauen im Alter von 19 bis 25 Jahren waren am Vorabend zum Feiern nach Hamburg gefahren und befanden sich auf der Rückfahrt.

Im Norden: 19-Jährige im Zug sexuell belästigt

Der Mann, den sie bereits am Samstagabend kennengelernt hatten, soll der 19-jährigen Frau während der Fahrt unvermittelt ans Knie und in den Schritt gefasst haben. Auch an sich selbst nahm er „sexuelle Handlungen“ vor, wie es von der Polizei hieß. Die beiden Begleiterinnen der Frau sollen zu dem Zeitpunkt gerade abgelenkt gewesen sein.

Erst als die 22-jährige Freundin der Frau auf den Übergriff aufmerksam wurde, soll der Mann von ihr abgelassen haben. Am Bahnhof Buchholz in der Nordheide flüchtete er.

Die Frauen beschreiben den mutmaßlichen Täter als einen etwa 27 Jahre alten Mann kräftiger Statur. Er trug eine schwarze Jacke und ein schwarzes T-Shirt. (doe)