Hamburger mit Sekundenschlaf verursacht Unfall: Familienvater stirbt bei Crash mit Land Rover

Bei einem schwerem Unfall in Loose (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Samstagmorgen ein 43 Jahre alter Familienvater ums Leben gekommen. Er war mit seiner Frau und den drei Kindern auf der B203 unterwegs, als ihm ein Land Rover aus Hamburg entgegenkam.

Laut Polizei fiel dessen Fahrer, ein 32-jähriger Hamburger, immer wieder in einen Sekundenschlaf, steuerte daher offenbar in den Gegenverkehr. „Dort stieß er mit seinem Wagen frontal mit dem Toyota der Familie zusammen“, so ein Sprecher.

Loose: Familienvater stirbt bei Crash mit Land Rover

Beide Fahrzeuge schleuderten nach dem Crash in Gräben an der Straßenseite. Der Hamburger kam schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Schleswig, die Mutter und die drei Kinder nach Kiel. „Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt“, sagte der Polizeisprecher weiter. „Es besteht jedoch keine Lebensgefahr.“

Für den Familienvater kam allerdings jede Hilfe zu spät. Er verlor noch am Unfallort sein Leben. Sanitäter und auch ein Notarzt konnten nichts mehr für ihn tun.

Die B203 war von 6.30 bis 10.40 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und auch einen Sachverständigen zur Rekonstruktion des Unfalls angefordert. (dg)