Rekord-Sicherstellung im Hamburger Hafen: 700 Kilo Heroin entdeckt

Umschlagplatz Hamburger Hafen: Täglich kommen hier alle möglichen Güter an, von Kleidung bis zu Lebensmitteln. Ebenfalls oft dabei: Drogen. Vor allem Kokain wird hier in großen Mengen sichergestellt. Nun wurden Beamte von Polizei und Zoll erneut fündig. Sie stießen auf die größte, jemals in Deutschland entdeckte Menge Heroin.

700 Kilogramm. Versteckt in einem Schiffscontainer aus dem Iran. Das Bundeskriminalamt (BKA) verdächtigt fünf Männer im Alter zwischen 40 und 54 Jahren, die arbeitsteilig für die Einfuhr und den nun gestoppten Vertrieb der Drogen verantwortlich sein sollen.

700 Kilo Heroin: Rekord-Sicherstellung im Hamburger Hafen

Über Dresden sollten die Drogen in ganz Europa verteilt werden. Die Bande konnte mit einem Millionengewinn rechnen. Zwei der Männer wurden in Deutschland festgenommen, zwei in den Niederlanden, einer in Spanien. Keiner kommt laut Angaben der ermittelnden Staatsanwaltschaft Dresden aus Hamburg. Trotzdem wurden in der Nacht zu Freitag in der Stadt, im ostdeutschen Raum und im Ausland umfangreiche Durchsuchungen durchgeführt.

„Bei dem Einsatz wurden unter anderem schriftliche Unterlagen, Laptops, Datenträger und Smartphones, mehrere Fahrzeuge und Vermögensgegenstände sichergestellt“, so ein BKA-Sprecher. Die Untersuchung der sichergestellten Drogen und Ermittlungen zu weiteren Bandenmitgliedern dauerten an.

Vor dem Rekord-Fund soll bereits die Staatsanwaltschaft Wiesbaden „umfangreiche verdeckte Ermittlungen“ in dem Fall geführt haben. Nun übernahm die hiesige Staatsanwaltschaft. Näheres wollten die Beamten auf eine MOPO-Anfrage mit Blick auf die noch laufenden Ermittlungen nicht sagen. (dg)