Update: Reifen geplatzt! Lkw auf A24 verunglückt – noch länger Auswirkungen

Folgenreicher Unfall auf der A24 in Richtung Berlin: Kurz vor der Anschlussstelle Reinbek (Kreis Stormarn) ist am Freitag ein Lkw verunglückt, der mit Splitt beladen war – die kleinen Steine verteilten sich auf der ganzen Fahrbahn. Die Autobahn war in Höhe der Unfallstelle über mehrere Stunden voll gesperrt.

Zu dem Unfall kam es gegen 14 Uhr. Nach jetzigem Stand verlor der Fahrer des Sattelzugs die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem ein Reifen geplatzt war. Das Fahrzeuggespann kippte zur Seite, der geladene Splitt kippte auf die Fahrbahn. Dem Fahrer (36) eines Hyundais gelang es laut Polizei nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen, er fuhr in den Sattelzug. Der Mann aus Glinde und der Lkw-Fahrer (55) aus Hamburg wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

A24: Stau nach Lkw-Unfall in Höhe Reinbek

Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die A24 in Höhe der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es kam in beiden Fahrtrichtungen zu Stau.

Gegen 21.30 Uhr wurde die Vollsperrung wieder aufgehoben. Die Polizei teilt mit, dass es in Höhe der Unfallstelle aufgrund der Schäden an der Mittelschutzleitplanke weiterhin zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Erst Anfang kommender Woche werden die Schäden behoben, solange bleiben die Überholstreifen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (paul)