Razzien decken „schwunghaften Handel“ mit Drogen auf

Über Monate ermittelten sie, sammelten Beweise und Gründe für einen Durchsuchungsbeschluss. Nun haben Zöllner in Kiel zugeschlagen, Wohnungen gefilzt – und dabei größere Mengen Drogen und Bargeld gefunden.

Knapp 50 Ermittler des Zollfahndungsamts waren an den Razzien, die bereits Mitte Januar stattfanden, beteiligt. Sie nahmen dabei sechs Adressen ins Visier, die von vier Männern im Alter zwischen 38 und 51 Jahren genutzt worden sein sollen.

51-Jähriger in U-Haft

Sie fanden verschiedene Arten von Drogen (Kokain, Gras, Ecstasy) und mehrere Tausend Euro Bargeld. Besonders in der Wohnung eines 51-Jährigen – er gilt mutmaßlich als Kopf der Gruppe – wurden die Beamten fündig: Allein bei ihm sollen fünf Kilo Amphetamin im Wert von 50.000 Euro gefunden worden sein. Der Wert aller sichergestellten Drogen beläuft sich auf rund 75.000 Euro.

„Die beschuldigten Männer stehen im Verdacht, im Raum Kiel einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben“, sagte ein Zoll-Sprecher. Der 51-Jährige sei festgenommen worden. Gegen ihn sei inzwischen Haftbefehl erlassen worden. Die Ermittlungen dauerten an.

„Der Zoll zeigt nicht nur an Grenzen und in Seehäfen Präsenz“, betonte Nils Gärtner, Leiter des Zollfahndungsamts. „Wir verfolgen die Schmuggelware bis in die Handelsebene, um Tätern das Handwerk zu legen und die Verbreitung gefährlicher Substanzen zu verhindern.“ Weitere Einsätze gegen mutmaßliche Drogenbanden seien bereits geplant. (dg)