Fotofahndung: 21-Jähriger in Hamburg getreten und geschlagen

Die Polizei fahndet mit Fotos nach zwei Männern, die im vergangenen Dezember am Bergedorfer Bahnhof einen Mann angegriffen und verletzt haben sollen. Das Opfer erlitt durch Schläge und Tritte schwere Verletzungen im Gesicht und wurde in eine Klinik gebracht.

Die Tat soll sich am 5. Dezember am Bergedorfer Bahnhof am Weidenbaumsweg zugetragen haben. Es war ein Sonntag und laut Polizei waren zwei Männer auf ihr Opfer, einen 21-Jährigen, zugegangen und hätten versucht, ihn zu provozieren. Als der 21-Jährige nicht reagierten soll er von einem der beiden zu Boden gestoßen und dann von beiden Männer mit Schlägen und Tritten traktiert worden sein.

In Bergedorf: Mann angegriffen und schwer verletzt

Erst als Passanten sich näherten, sollen die Angreifer von ihrem Opfer abgelassen haben und in den S-Bahnhof geflüchtet sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird nun mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach ihnen gefahndet.

Das könnte Sie auch interessieren: Schüsse in Wohnhaus nahe Bahnhof Altona – zwei Menschen tot

Ein Täter ist etwa 20 Jahre alt und ca. 1,90 Meter groß mit kräftige Statur. Der zweite Täter ist 17 bis 20 Jahre alt, ca. 1,65 bis 17,5 Meter groß und schlank. Hinweise nimmt die Hamburger Polizei unter der Nummer 4285 56789 entgegen. (ruega)