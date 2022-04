Schüsse in Wohnhaus nahe Bahnhof Altona – zwei Menschen tot

Großeinsatz in der Nähe des Bahnhofs Altona: In einem Mehrfamilienhaus an der Scheel-Plessen-Straße sind am Dienstagmorgen Schüsse gefallen. Es gibt zwei Tote. Das bestätigte der Einsatzleiter der Polizei gegenüber der MOPO.

Bei den Toten soll es sich um einen jungen Mann und eine junge Frau handeln. Retter:innen versuchten, die Frau, bei der es noch Lebenszeichen gab, wiederzubeleben. Sie starb am Tatort. Der junge Mann war bereits tot, als die Beamten eintrafen. Der genaue Tathergang ist unklar. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Tat um eine Tötung mit anschließendem Suizid handelt.

Hamburg: Zwei Tote in Wohnhaus in Ottensen – Anwohnerin rief die Polizei

Der Notruf ging gegen 8.50 Uhr bei der Polizei ein. Eine Anwohnerin hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie Schüsse im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gehört hatte. Die Polizei rückte sofort mit einem Großaufgebot aus. Die Scheel-Plessen-Straße, Hahnenkamp und Große Rainstraße wurden in Teilen abgeriegelt, ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Tatort.

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de