Mann mit Welpe flippt aus – Polizistinnen verletzt

Bei einem Polizeieinsatz in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) sind am Donnerstagabend zwei Polizistinnen verletzt worden. Eine von ihnen erlitt Bissverletzungen durch einen Hund. Die Einsatzkräfte wurden gerufen, weil ein Mann auf dem Gelände der Stadtbücherei gezündelt hatte.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 18 Uhr in der Ahrensböker Straße. Hier war ein 25-Jähriger mit einem Welpen auf das Gelände der Stadtbücherei eingedrungen und hatte in einer dort gelegenen Holzhütte ein Handy angezündet. Als die Polizei eintraf, reagierte der Mann aggressiv.

Mann droht Polizisten die Waffen zu entreißen

Er drohte damit, den Beamten die Waffen zu entreißen und damit Straftaten zu begehen. Plötzlich habe er seinen Welpen gegriffen und wollte auf die Straße laufen. Die Beamten hielten ihn fest. Beim Versuch, dem aggressiven Mann den Hund wegzunehmen, wurde eine Beamtin gebissen.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei Zwangseinweisung: Frau zeigt Messer – SEk rückt an

Nachdem der Mann zu Boden gebracht wurde, soll er eine Polizistin getreten haben. Sie wurde am Oberkörper verletzt. Mithilfe von Pfefferspray wurde der 25-Jährige überwältigt und festgenommen. Weil Hinweise darauf gab, dass er unter Drogen standen, wurde eine Blutprobe angeordnet. Danach kam er in eine Psychiatrie. Die Polizei in Stockelsdorf ermittelt nun unter anerem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung.