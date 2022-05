Im Norden: Maifeuer gerät außer Kontrolle – Großeinsatz für die Retter

Ein Maifeuer hat am Samstag in Burg (Kreis Dithmarschen) zu einen Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Bewohner der Ortschaft haben traditionell ein Feuer entzündet. Doch nach wenigen Minuten geriet es außer Kontrolle.

Laut Feuerwehr kam es gegen 17.50 Uhr zu dem Einsatz. Bewohner eines Grundstücks in der Burgstraße hatten demnach ein Maifeuer entfacht. Dies ist in vielen Teilen in Schleswig-Holstein in der Walpurgisnacht vom 30. April auf den 1. Mai Tradition. Doch kurz darauf seien die Flammen dann aber außer Kontrolle geraten.

Burg: Maifeuer gerät außer Kontrolle

Zunächst wurde eine Hecke von den Flammen erfasst. Kurze Zeit später breiteten sich diese dann auf eine benachbarte Wiese aus. Hier sei dann laut eines Feuerwehrmann ein Schuppen mit einem Trecker darin erfasst worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Grausiger Fund an der Elbe – Frau entdeckt Leiche am Ufer

Rund 30 Retter waren im Einsatz. Erst gegen 20.30 Uhr waren auch letzte Glutnester gelöscht. Die Polizei ermittelt.