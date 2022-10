Drei Autos beteiligt: Kreuzungs-Crash bei Hamburg

Drei Fahrzeuge sind am Donnerstagabend in einen Unfall auf der B209 in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) verwickelt worden. Eine Personen verletzte sich dabei.

Gegen 19.20 Uhr krachten die drei Autos an der Kreuzung Lauenburger Straße/Schmiedestraße zusammen, sagte ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes. Zum Unfallhergang konnte die Polizei keine näheren Angaben machen.

Schwarzenbek: Drei Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Eine Person erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten sie vor Ort, ein Weitertransport ins Krankenhaus war nicht notwendig.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, streute die Straße ab, entfernte die Trümmerteile und schob die Unfall-Fahrzeuge zur Seite. (fbo)