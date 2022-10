Auto kracht mitten ins Wohnzimmer – Fahrer flüchtet offenbar nackt

Ein Auto kracht in die Hauswand eines Einfamilienhauses. Eine Bewohnerin wird leicht verletzt. Die Insassen des Fahrzeugs fliehen. Stand der mutmaßliche Fahrer unter Drogeneinfluss?

Ein Auto ist durch die Wand eines Einfamilienhauses in Oldenburg gekracht und erst im Wohnzimmer zum Stehen gekommen. Eine 46-jährige Bewohnerin wurde durch herumfliegende Trümmerteile leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die beiden 21-jährigen mutmaßlichen Insassen des Autos wurden bei dem Unfall am späten Mittwochnachmittag ebenfalls leicht verletzt. Wer von beiden gefahren sei, sei bisher nicht bekannt, sagte der Sprecher.

Verletzte Bewohnerin musste durch das Fenster flüchten

Nach den bisherigen Ermittlungen startete der Pkw von der Auffahrt des gegenüberliegenden Hauses, schoss aus zunächst ungeklärten Gründen mit hoher Geschwindigkeit über die Straße, durchbrach auf der anderen Straßenseite eine Hecke, überfuhr mehrere abgestellte Fahrräder und beschädigte einen geparkten Pkw. Schließlich kam das Auto im Haus zum Stehen. Die verletzte Bewohnerin musste das Wohnzimmer durch das Fenster verlassen, da die Eingangstür durch das Fahrzeug versperrt war.

Die Insassen des Autos flohen, die Polizei griff in der Nähe die beiden 21-Jährigen auf. Zunächst hatten die Ermittler mitgeteilt, der Mann sei nackt gewesen. Dazu konnte der Sprecher am Donnerstag keine Angaben machen. Es bestehe der Verdacht, dass die beiden 21-Jährigen unter Drogeneinfluss standen. „Das ist Gegenstand der Ermittlungen“, sagte der Sprecher. Ob das Gebäude noch bewohnbar sei, müsse ein Statiker beurteilen. Zur Schadenhöhe konnte er keine Angaben machen. (mp/dpa)