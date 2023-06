Besoffen nach Schützenfest: Autofahrer braust mit 2,62 Promille davon

Am Sonntagabend meldete ein Besucher eines Schützenfestestes in Stockelsdorf (Schleswig-Holstein) per Notruf einen mutmaßlich betrunken Fahrer.

Polizeibeamte fanden den VW-Golf des alkoholisierten Fahrers vor einem Mehrfamilienhaus im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord. Zeugen identifizierten einen 36-Jährigen Mann aus dem Kreis Plön als den mutmaßlicher Fahrer des VW-Golfs.

Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem Autofahrer einen Wert von 2,62 Promille. Der Verdächtige wurde daraufhin auf das 2. Polizeirevier Lübeck gebracht, auf dem ihm, zur Ermittlung seines Alkoholpegels, von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Chaos-Crash-Tour im Suff: Autofahrer walzt durch Hecke und rammt Streifenwagen

Die Lübecker Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Tatverdächtigen und ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr gegen den 36-Jährigen Fahrer.