An Koks-Handel beteiligt? Polizei stürmt Wohnung in Hamburg

Verdeckter Einsatz der Polizei in Horn: An der Rennbahnstraße haben Beamte am Freitagmorgen eine Wohnung gestürmt. Der Bewohner könnte Beteiligter einer Gruppe sein, die mit Drogen handelt.

Im Morgengrauen kamen die LKA-Ermittler, nahmen Rammen zur Hand und gingen gesammelt zur besagten Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Um Punkt 6 Uhr stürmten sie in den Flur, nachdem sie die Tür aufgebrochen hatten.

Das fanden die Polizisten

Die Wohnung und der Keller des Mannes wurden durchsucht, sichergestellt wurde aber nichts: Die Polizisten fanden nur eine einzige Tablette und etwas Haschisch, mutmaßlich für den Eigengebrauch. Die Aktion wurde ohne Festnahme beendet.

Die Aktion beruhte auf Erkenntnissen aus einem anderen, im Landeskriminalamt (LKA) bearbeiteten Fall: Damals war es den Ermittlern gelungen, einen Drogentaxi-Ring zu sprengen. Unter anderem fanden die Beamten ein halbes Kilo Kokain – und Verpackungsmaterial, auf dem nach MOPO-Informationen der Fingerabdruck des Mannes war.

Ob der Mann beim Verpacken der Drogen half oder anderweitig in den Rauschgifthandel involviert war, ist unklar. Die Ermittlungen dauern an. (dg)