Skandal beim CDU-Nachwuchs: JU-Chef nach heftigen Vorwürfen abgetaucht

Aufstand in der Jungen Union! Benjamin Welling wurde erst im April zum Chef gewählt – und soll den Posten jetzt schon wieder räumen. Das fordert eine Mehrheit der Kreisverbände. Hintergrund ist eine Affäre um Urkundenfälschung und Versicherungsbetrug. In dem CDU-Jugendverband wird offenbar mit harten Bandagen gekämpft – ganz wie bei den Großen. Der JU-Vorsitzende räumt Einiges an Vorwürfen ein, vermutet aber vor allem ein taktisches Manöver gegen sich – und ist plötzlich abgetaucht.

Vier der sieben JU-Kreisverbände sollen Welling in einem Schreiben zum Rücktritt aufgefordert haben. Dabei hatte er sich erst Anfang April bei der Wahl zum Landesvorsitzenden mit knapper Mehrheit gegen Julian Herrmann, Kreisvorsitzende der JU-Nord, durchgesetzt.

Junge Union Hamburg: Konflikt um Unfall

Grund für das Schreiben ist offenbar ein Konflikt um einen Unfall, der sich am selben Tag im April nur wenige Stunden nach der Wahl ereignet haben soll. Ein JU-Mitglied soll einen Kleintransporter einer Mietwagenfirma beim Rückwärtsfahren gegen einen Pfosten gesetzt haben.

Im Unfallbericht wurde allerdings der Name eines anderen JU-Mitglieds als Fahrer eingetragen, die Unterschrift des vermeintlichen Fahrzeuglenkers soll gefälscht worden sein. Die vier Kreisvorstände machen laut übereinstimmender Berichte in dem Schreiben Welling für den mutmaßlichen Versicherungsbetrug verantwortlich.

Welling äußert sich nicht

Im Gespräch mit der MOPO gibt Welling die falschen Angaben auf dem Unfallbericht zu. Allerdings sieht er sich selbst nicht in der Verantwortung und vermutet ein politisches Manöver – mit dem Ziel, ihn zu stürzen. Am Dienstag kündigt er dann ein offizielles Statement für den Nachmittag an, doch es kommt keines. Auf Nachrichten und Anrufe reagiert er nicht mehr. Der JU-Chef ist abgetaucht.

Das könnte Sie auch interessieren: FDP-Mann verlässt Mutter seiner Kinder – und liebt jetzt diesen Ex-Pornostar

Pikant: Unter den Unterzeichnern des Schreibens soll auch sein ehemaliger Konkurrent Julian Herrmann sein. Er will sich auf MOPO-Nachfrage aber erst nach dem von Welling angekündigten Statement äußern. Ob die Weihnachtsfeier der Jungen Union am Samstag unter diesen Vorzeichen besinnlich und friedlich verlaufen wird, bleibt abzuwarten.