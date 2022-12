FDP-Mann verlässt Mutter seiner Kinder – und liebt jetzt diesen Ex-Pornostar

Jahrelang waren sie ein glückliches Paar, haben drei gemeinsame Kinder – doch nun ist das Liebesglück der FDP-Politiker Hagen Reinhold (44) und Karolin Preisler (51) zerbrochen: Er hat sie verlassen – und liebt jetzt eine Ex-Pornodarstellerin.

Annina Ucatis (43) heißt die neue Frau an der Seite des Bundestags-Mitglieds – auch sie lernte er in der FDP kennen. Die gebürtige Bremerhavenerin drehte in den 2000ern Pornos, sang am Ballermann auf Mallorca. Im Fernsehen war sie bei zumeist bei RTL2 zu sehen: Erst bei „Big Brother“, später in der Doku „Grenzenlos geil! – Deutschlands Sexsüchtige packen aus“ und ihrer eigenen Show „Annina & Sascha in Love“.

Nach ihrer Heirat mit dem Elmshorner Immobilien-Milliardär Theodor Semmelhaack 2013 trat Ucatis dann seriöser auf. Sie wurde Geschäftsführerin der Immobilienfirma ihres Mannes, hat sich mittlerweile aber von ihm getrennt. 2021 trat sie der FDP bei und kandidiert aktuell für die Elmshorner Kommunalwahl im kommenden Jahr.

FDP-Politiker aus Meck-Pomm liebt Ex-Pornodarstellerin

Dass es zwischen der gelernten Immobilienkauffrau und dem Bauunternehmer aus Mecklenburg-Vorpommern knistert, wurde bei den Liberalen schon länger getuschelt. Nun ist es offiziell: „Wir haben uns bei der FDP kennen- und lieben gelernt“, verriet Reinhold der „Bild“. Zu dem Zeitpunkt soll er mit seiner bisherigen Partnerin aber bereits nicht mehr zusammengewesen sein.

Die Juristin Karoline Preisler aus Barth bei Stralsund, bekannt durch ihr Corona-Tagebuch auf Twitter, geht auf Twitter offen und pragmatisch mit der Trennung um. „Nach Jahren mit Hagen Reinhold in #familytime, #Inlove, Arbeit & #Politik in #MV steht Neues an. Auf Twitter nun dazu Nachdenkliches & auch Skurriles“, schreibt sie. Und: „Wir werden das als Familie meistern.“

Liebe Gesamtheit, in den nächsten Tagen nehme ich euch mit auf meinen Umzug nach #Berlin nebst #Jurabubble . Nach Jahren mit Hagen Reinhold @fdpbt in #familytime , #Inlove, Arbeit & #Politik in #MV steht Neues an. Auf Twitter nun dazu Nachdenkliches & auch Skurriles. Bis bald! pic.twitter.com/ojOpQwDHkz — Karoline Preisler (@PreislerKa) November 29, 2022

Obwohl sie unter der Situation offenbar leidet („Wir erleben bei aller Trauer auch viel Zusammenhalt“), hat Preisler ihren Humor nicht verloren. Als ein Twitter-Nutzer die neue Partnerin ihres Ex-Freundes mit „Scharfe Braut“ kommentiert, reagiert sie trocken: „Absolut.“ (mp)