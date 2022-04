Wird die Hotspot-Regel doch verlängert? Das sagen die Grünen

Wird die Hotspot-Regel in Hamburg womöglich verlängert? Äußerungen von Abgeordneten der grünen Regierungsfraktion konnten sich am Mittwoch in der Bürgerschaft so interpretieren lassen.

So sagte zum Beispiel der Grünen-Abgeordnete Peter Zamory: „Da ist kein letztes Wort gesprochen.“ Seine Parteikollegin und und gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion, Gudrun Schittek, referierte außerdem noch einmal das aktuelle Infektionsgeschehen und wies darauf hin, dass „Pflegende am Limit“ seien und es an den Kliniken personelle Engpässe gebe.

Hamburg: So soll es mit der Hotspot-Regel weitergehen

Ist das die verbale Vorbereitung auf eine weitere Verlängerung der Hotspot-Regel, mithilfe derer weiter Maskenpflicht in Hamburg und 2G-Plus in Clubs gilt? Die Opposition zeigte sich auf jeden Fall irritiert. Schließlich hatte die rot-grüne Regierungsfraktion vor der Einführung der Hotspot-Regel klar gesagt, dass der 30. April das Ablaufdatum sei – zumindest, wenn sich die Lage nicht dramatisch verschlechtere.

Das könnte Sie auch interessieren: Eskalation der Eskalation: Jetzt will die FDP vier Nachwuchspolitiker rausschmeißen!

Auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ließ zuletzt nicht erkennen, dass er hinter den Kulissen auf eine Verlängerung der Hotspot-Regel drängen würde.

Grüne wollen Hotspot-Regel nicht verlängern

Nach MOPO-Informationen gibt es auch gar keine Planänderung. Mehrere Grünen-Abgeordneten betonen, dass es Stand heute keine Pläne zur Verlängerung der Hotspot-Regel gebe. Bereits bei der letzten Abstimmung über den Hotspot musste intern bei einigen Abgeordneten Überzeugungsarbeit geleistet werden, weil sie den Plänen kritisch gegenüberstanden.

Gegenüber der MOPO stellt Fraktionschefin Jennifer Jasberg nun auch klar: „Wir haben ein klares Auslaufdatum, sofern sich die Lage nicht dramatisch verändert. Daran hat sich nichts geändert.“